Das kleine Flusspferd im Berliner Zoo hat jetzt einen Namen. Zur Auswahl stand eine lange Liste kreativer Vorschläge. Der Zoodirektor ist mit der Entscheidung sehr zufrieden.

Das kleine Flusspferd im Berliner Zoo ist nicht mehr namenlos.

Berlin - Das Flusspferd-Jungtier im Berliner Zoo soll Willi Wackelöhrchen heißen. Die Entscheidung war für die Jury nicht einfach: In den vergangenen Wochen waren mehr als 20.000 Namensvorschläge eingegangen, wie der Zoo mitteilte.

Der Name für den Flusspferdbullen sollte in Form einer Alliteration typische Merkmale von Flusspferden aufgreifen, lautete die Vorgabe. Zu den Vorschlägen zählten zum Beispiel Paul Plansch, Bobby Boulette und Kalle Kullerauge.

Zoodirektor ist mit dem Namen sehr zufrieden

Die enorme Resonanz zeige, wie groß die Begeisterung für die sympathischen Tiere sei, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. „Die Namensvorschläge waren kreativ, humorvoll und oft liebevoll mit Berlin und unseren Tieren verbunden“, betonte er.

„Mir gefällt besonders, dass der Name eine für Flusspferde sehr typische Eigenschaft beschreibt“, sagte Knieriem. „Das Rotieren der kleinen Ohren nach dem Auftauchen ist oft zu beobachten und hat den ganz praktischen Nutzen, dass das Wasser aus den Ohren befördert wird.“