Berlin - Am Sonntag beginnt das Kuki Junges Kurzfilmfestival. Die 17. Ausgabe dauert bis nächsten Sonntag (10.11.). Die internationalen Kurzfilme richten sich an Kinder im Alter von 4 bis 19 Jahren. In den Kurzfilmen werden nach Angaben der Veranstalter unter anderem Themen wie Unabhängigkeit, Trauer und Abenteuer, Gender-Identität oder Resilient thematisiert.

An sechs Orten wie dem Filmtheater am Friedrichshain oder dem Zeiss Großplanetarium sind die Vorstellungen zu sehen. „Die Filme in unserem breit gefächerten Programmangebot behandeln gesellschaftlich relevante Themen und werfen Fragen auf, aber sie wecken auch Selbstvertrauen und Empathie“, heißt es auf der Seite.

Das Kuki Junges Kurzfilmfestival Berlin ging 2008 aus der kleinen Kindersektion von Interfilm hervor, einem 1982 gegründeten, internationalen Kurzfilmfestival in Berlin. Beide Festivals haben sich zum Ziel gesetzt, aktuelles politisches und gesellschaftliches Geschehen zu reflektieren, und Raum zu schaffen für Filme mit Haltung.

Das Interfilm-Festival beginnt am Dienstag und geht ebenfalls bis nächsten Sonntag. In thematischen Programmen sind mehrere Filme unter Mottos wie „Das Unbemerkte sehen“ oder „Creatures of Love“ vereint. Insgesamt werden mehr als 330 Filme aus 66 Ländern gezeigt. Die Gewinnerfilme aus den Wettbewerben sind am nächsten Sonntag in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und im Rollberg-Kino zu sehen.