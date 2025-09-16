Trainer Baumgart muss weiter auf Juranovic warten. Dafür bieten sich ein Mittelfeldspieler und ein Abwehrprofi für einen Einsatz an.

Berlin (dpa) – Union Berlin muss weiter auf Einsätze von Josip Juranovic in der Fußball-Bundesliga warten. Der 30 Jahre alte Außenverteidiger fehlte zum Trainingsauftakt der Eisernen vor der Partie bei Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Der seit Wochen angeschlagene kroatische Nationalspieler dürfte deshalb auch keine Option für das Spiel in der Main-Metropole sein.

Dafür war Mittelfeldmann Andras Schäfer nach überstandener Krankheit zumindest zu Beginn der Einheit wieder dabei. Der Ungar arbeitete im zweiten Teil jedoch mit Reha-Trainer Johannes Thienel an seiner Fitness. Bei ihm dürfte es die Chance geben, dass er für die Begegnung in Frankfurt wieder im Kader stehen kann.

Rothe für ein Spiel gesperrt

In Frankfurt muss Union auf Tom Rothe verzichten, der nach seinem Feldverweis gegen Hoffenheim für eine Partie gesperrt wurde. Für ihn dürfte Diogo Leite in der Innenverteidigung erstmals in dieser Saison zum Einsatz kommen, der nach seinem gescheiterten Vereinswechsel seit einer Woche wieder voll bei Union mittrainiert.