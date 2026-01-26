Heimlich gefilmt in der Sauna – das ist nach derzeitiger Rechtslage nicht in jedem Fall strafbar und sorgt für Empörung. Eine Justizministerin und ein Justizminister wollen jetzt handeln.

Die niedersächsische Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) und ihr nordrhein-westfälischer Amtskollege Benjamin Limbach (Grüne) stellen das Vorhaben am Montag in Hannover vor. (Archivbild)

Hannover - Heimliche Nacktaufnahmen etwa in einer Sauna sollen strafbar werden – das wollen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit einer Bundesratsinitiative erreichen. Die niedersächsische Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) und ihr nordrhein-westfälischer Amtskollege Benjamin Limbach (Grüne) stellen das Vorhaben am Montag (12.00 Uhr) in Hannover vor.

An der Pressekonferenz nehmen auch zwei betroffene Frauen aus Leipzig, deren Fall bundesweit Aufmerksamkeit erregt hatte, sowie ein Vertreter der Petitionsplattform innn.it teil. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren aus Sachsen, das nach Angaben der Beteiligten bestehende Lücken im Strafrecht offengelegt hatte. Dabei ging es um heimliche Nacktaufnahmen von den Frauen in einer Sauna, die nach derzeitiger Rechtslage nicht in jedem Fall strafbar sind.