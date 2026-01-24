Er gründete die Bar jeder Vernunft und das Tipi am Kanzleramt: Der gebürtige Duisburger Holger Klotzbach ist am Freitag gestorben - nur wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag.

Holger Klotzbach (mitte), Gründer des Tipi am Kanzleramt - hier bei einer Uraufführung zwischen den früheren Senatoren Andreas Geisel und David Wesener -, ist am Freitag gestorben. (Archivbild)

Berlin - Der Gründer der Berliner Bar jeder Vernunft und des Tipi am Kanzleramt, Holger Klotzbach, ist tot. Er starb am Freitag nur wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag, wie eine Sprecherin des Tipi mitteilte. Neben den beiden Veranstaltungsorten gehörte Klotzbach in den 70er Jahren zu den Gründern des Schwarzen Cafés auf der Berliner Kantstraße sowie des Tempodroms nur wenige Jahre später. In den 80er Jahren war Klotzbach Mitglied des Kabaretts „Die 3 Tornados“, wo er als Pianist auftrat.

Geboren wurde Klotzbach am 30. Januar 1946 in Duisburg. Als linker politischer Aktivist habe er als Lehrer im öffentlichen Dienst ein Berufsverbot erhalten und sich zunächst dem Zirkusleben zugewandt, hieß es.

Die Bar jeder Vernunft gründete Klotzbach im Jahr 1992, das Tipi folgte zehn Jahre später. „Er war ein kreativer und mutiger Mensch, großzügig, weltoffen und tolerant“, teilte das Team der beiden Veranstaltungsorte mit. „Seiner Initiative verdanken wir heute zwei wundervolle Theater in dieser Stadt, denen es seit über 30 Jahren gelingt, ohne Subventionen anspruchsvolles und originelles Entertainment zu bieten.“ Klotzbachs Partner und Ehemann Eric Schmidt-Mohan sowie das Team würden sein Werk in seinem Sinne fortsetzen, hieß es.