Berlin - Ein Kabeldiebstahl hat Störungen im Berliner S-Bahnverkehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei wurde am Sonntag ein Techniker wegen einer Signalstörung in die Bornholmer Straße gerufen. Dort habe dieser den Kabeldiebstahl gegen etwa 11.30 Uhr entdeckt. Insgesamt fehlten zehn Meter Kabel, davon acht Meter Signalkabel und zwei Meter Rückleiterkabel. Als Folge kommt es zu Verspätungen und Einschränkungen der Linien S2 und S25. Der Polizei liegen keine Hinweise auf den Täter vor - sie ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahl.