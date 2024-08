Magdeburg - In Sachsen-Anhalt hat die Zahl der Kabeldiebstähle in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Wie das Landeskriminalamt auf Anfrage mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 327 Fälle von Kupferdiebstahl erfasst. Vor fünf Jahren waren es fast 100 Fälle weniger. Insgesamt entstand durch Kabeldiebstahl in den letzten fünf Jahren ein Schaden von fast 8,3 Millionen Euro in Sachsen-Anhalt.

Erst vergangene Woche konnten Bundes- und Landespolizei in Magdeburg gemeinsam drei mutmaßliche Diebe von Kupferkabeln festnehmen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie das Trio Kabel von einem Bahnhofsgelände entwenden wollte. Die Polizei stellte schließlich fest, dass sich in dem Transporter der Diebe etwa 850 Kilogramm Kabel befunden haben. Auch für die Bundespolizei sei dies ein außergewöhnlicher Fund gewesen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Immer mehr Diebstähle bei Windkraftanlagen und Solarparks

Besonders auffällig seien dabei schwere Diebstähle aus Windkraftanlagen oder Solarparks, so ein Sprecher des Landeskriminalamts. Windkraftanlagen etwa seien vorrangig mit einer nicht unerheblichen Menge an Kupferkabeln, teils bis zu mehreren hundert Metern, bestückt. Kupfer finde unter anderem in Batterien von Elektrofahrzeugen und der Halbleiterverkabelung Verwendung. Die Nachfrage nach Kupfer werde aufgrund der Sorge über niedrige Kupfervorräte voraussichtlich weiter steigen, schätzt das LKA. Diebstähle aus Energieanlagen würden häufig zu höheren Schadenssummen führen, gleichzeitig stellten sie aber auch eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung der Infrastruktur dar.

Vor allem die Börde ist betroffen

Speziell in Solarparks registrierte die Polizei in den vergangenen Jahren einen Anstieg von Fällen. Wurden 2020 noch 42 Diebstähle oder Versuche aus Solarparks registriert, waren es im vergangenen Jahr 60 Fälle. Allein 2023 entstand dadurch nach Angaben des LKA ein Schaden von fast einer Million Euro. Besonders betroffen ist den Angaben zufolge der Bördekreis. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden zehn von insgesamt 24 Diebstählen in Solarparks im Landkreis Börde registriert.