Dresden - Die sächsische Regierung um Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kommt am Dienstag in Zittau zusammen. Die auswärtige Kabinettssitzung findet in der Hochschule Zittau/Görlitz statt, wie die Staatsregierung am Mittwoch mitteilte. Demnach steht im ersten Teil der Sitzung der Landkreis Görlitz im Mittelpunkt. Landrat Stephan Meyer (CDU) wird zu Gast sein. Der Oberbürgermeister der Stadt Zittau, Thomas Zenker, sowie der Rektor der Hochschule Zittau/Görlitz, Alexander Kratzsch, werden die Sitzung am Morgen eröffnen.

Am Vorabend tauschen sich die Mitglieder der Staatsregierung mit Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen, Verbänden, Initiativen und Ehrenamtlichen in Görlitz bei der Veranstaltung „Staatsregierung im Gespräch“ aus. Sachsens Landesregierung trifft sich regelmäßig außerhalb der Landeshauptstadt zu Sitzungen, zuletzt etwa Anfang Februar im Horch-Museum in Zwickau.