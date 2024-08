Neuerung bei der Kaisermania am Elbufer Dresden: Zum ersten Mal hat Schlagersänger Roland Kaiser mit Georg Stengel einen Voract dabei. Wer ist der Mann?

Von The Voice zu Kaisermania: Wer ist Roland-Kaiser-Voract Georg Stengel?

Premiere in Dresden

Jetzt mit Roland Kaiser auf Tour: Georg Stengel ist bei der Kaisermania am Elbufer in Dresden dabei.

Dresden. - Das hat es bei der Kaisermania noch nicht gegeben: Zum ersten Mal hat der Schlagersänger Roland Kaiser bei den vier Konzerten am Dresdner Elbufer einen Voract dabei – den deutschen Popsänger Georg Stengel, wie eine Sprecherin der Management Semmel Concerts Entertainment GmbH verriet.

„Ich bin ganz aus dem Häuschen und kann es kaum glauben, dass ich auf der gleichen Bühne wie mein großes Vorbild Roland Kaiser stehen darf. Das ist ein wahr gewordener Traum, der da in Erfüllung geht", sagt der 30-jährige Singer-Songwriter.

Bei Kaisermania dabei: Georg Stengel ist eingefleischter Fan von Roland Kaiser

Für ihn als eingefleischten Roland-Kaiser-Fan sei es eine riesige Ehre, im Vorprogramm aufzutreten. Georg Stengel ist nicht nur bei der Kaisermania in Dresden dabei, sondern auch bei den Konzerten auf der Tour zum 50-jährigen Bühnenjubiläum von Kaiser.

TV-Zuschauern könnte Georg Stengel bekannt vorkommen: 2016 stand der Brandenburger bei der Castingshow "The Voice of Germany" auf der Bühne. Gewonnen hatte er den Wettbewerb zwar nicht, aber er erlangte größere Bekanntheit.

Georg Stengel veröffentlicht nach Roland-Kaiser-Tour eigenes Album

Mit seinem Song "Mars" landet er 2020 einen ersten Hit. Vergangenes Jahr tourte Stengel erstmals mit seiner Band durch Deutschland, im Herbst will er sein erstes Album "Endlich!" veröffentlichen. Wie es in der Pressemitteilung heißt, erwartet die Zuhörer ein Mix aus modernen Pop-Beats und seiner rauen Stimme. Auf einer weiteren Tour spielt er elf weitere Konzerte.

Doch nun steht erst einmal die Kaisermania an. Wie immer sind die vier Konzerte von Roland Kaiser am Elbufer Dresden, die am 26. und 27. Juli sowie 2. und 3. August stattfinden, ausverkauft.