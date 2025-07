Begeistert seit Jahren eine große Fangemeinde in Dresden: der Schlagersänger Roland Kaiser (Archivbild)

Dresden - Das Dresdner Elbufer wird wieder zum Mekka Zehntausender Fans des Schlagersängers Roland Kaiser. Zur 21. „Kaisermania“ gibt es wieder insgesamt vier Konzerte - Auftakt ist heute Abend (20.00). Die Shows vor der Altstadtkulisse sind laut Veranstalter mit fast 50.000 Besuchern ausverkauft.

Erwartet werden darüber hinaus viele weitere Zaungäste auf den angrenzenden Elbwiesen. Einen beliebten Ort für Kaiser-Fans ohne Tickets gibt es aber erstmals nicht mehr: die Carolabrücke. Auf ihr hatten immer viele Zuschauer gestanden.

Der 73-jährige Sänger pflegt seit vielen Jahren eine enge Beziehung zu Dresden. Seine Konzerte bei den Filmnächten am Elbufer sind für viele Menschen Kult, die Tickets dafür stets binnen kurzer Zeit ausverkauft. Die Fans reisen dafür aus dem In- und Ausland an.

Bekannt ist Kaiser für Lieder wie „Santa Maria“, „Sieben Fässer Wein“ und „Warum hast du nicht nein gesagt“. Bei den Konzerten in Dresden werde eine Auswahl aus seinen großen Hits, Lieblingstiteln der Fans und neuen Liedern geboten, hieß es. Das Konzert am 9. August wird live im MDR-Fernsehen übertragen.