Mit fünf ausgebüxten Kälbern hatten am Morgen zwei Polizisten zu tun. Die Beamten gaben sich alle Mühe, konnten aber die Tiere nicht bändigen - bis der Besitzer anrollte.

Schönefeld - Fünf Kälber haben sich am Donnerstagmorgen bei Waltersdorf (Landkreis Dahme-Spreewald) ein Katz-und-Maus-Spiel mit zwei Polizeibeamten geliefert. Die Tiere waren ausgebüxt, und die zwei Polizisten versuchten, die Tiere wieder einzufangen.

Einzelne Tiere konnten die Beamten auch festhalten, aber die Kälber, die in der Überzahl waren, behielten zunächst die Überhand. Die restlichen Kälber wurden von den zwei Streifenpolizisten auf einen Fahrradweg gedrängt. Dann nahmen die Beamten Kontakt mit den Besitzern auf, die die Tiere erfolgreich verluden.