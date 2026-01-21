Potsdam - In den kommenden Tagen bleibt es winterlich kalt in Berlin und Brandenburg. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es heute überwiegend sonnig bei Höchsttemperaturen von minus ein bis plus zwei Grad. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen den Angaben zufolge auf Tiefstwerte von minus sechs bis minus zehn Grad.

Am Donnerstag herrscht demnach bei Höchstwerten von minus drei bis null Grad zumeist Dauerfrost. Es soll heiter und trocken bleiben. Auch in der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf maximal minus sechs bis minus zehn Grad, so der DWD. Am Freitag soll es dann überwiegend wolkig werden. Die Temperaturen gehen auf höchstens minus vier bis minus ein Grad zurück, heißt es.