Schnee im Harz, Graupel im Norden und stürmischer Wind an der Küste: Diese Woche wird für Niedersachsen und Bremen ungemütlich. Örtlich kann es Glatt werden.

Hannover - Niedersachsen und Bremen starten mit wechselhaftem und ungemütlichem Wetter in die neue Woche. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Montag wechselnd bewölkt, immer wieder ziehen Schauer durch. Im Westen und Norden des Landes sind auch Graupel und Gewitter möglich. In den höheren Lagen des Harzes fällt etwas Schnee. Am Nachmittag ist es vorübergehend trockener, die Temperaturen liegen bei etwa 3 Grad im Harz und sonst zwischen 6 und 9 Grad. An der Nordsee weht frischer bis starker Wind, teils mit stürmischen Böen.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es stark bewölkt. An der Küste regnet es gelegentlich weiter, im Harz ist mit Schnee zu rechnen. Die Temperaturen sinken an der See auf rund 6 Grad, im Landesinneren auf 4 bis -1 Grad. Im Oberharz sinken die Temperaturen bis -3 Grad, dort kann es glatt werden.

Auch am Dienstag bleibt der Himmel überwiegend grau. Immer wieder fällt Regen, im Oberharz schneit es. Die Höchstwerte erreichen 5 Grad im Bergland und bis zu 8 Grad auf den Inseln. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bewölkt mit Schauern. Auf den Inseln werden etwa 4 Grad erreicht, im Oberharz kann es auf -2 Grad abkühlen. Dort droht erneut Glätte.

Niedrige Temperaturen zur Wochenmitte

Der Mittwoch startet trüb. Anfangs gibt es örtlich Schauer, später breitet sich Regen aus - im Oberharz fällt erneut Schnee. Die Temperaturen liegen laut DWD bei etwa 4 Grad. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es nasskalt mit Regen, Schneeregen oder Schnee. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 Grad auf den Inseln und etwa 1 Grad im Inland, im Nordosten und im Bergland kann es mit etwa -1 Grad leicht frieren. Es besteht Glättegefahr.

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel meist bedeckt, erst später gibt es im Nordwesten ein paar Auflockerungen. Stellenweise fällt Regen oder Schneeregen, im Bergland und teils auch im Flachland Schnee. Die Temperaturen liegen bei 2 bis 5 Grad, auf den Inseln etwa 7 Grad, im Oberharz bleibt es um den Gefrierpunkt.