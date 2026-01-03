Ohne Strom und Wärme im Berliner Südwesten: Für die Betroffenen sollen nun Notunterkünfte bereitgestellt werden. Die Hilfsorganisationen arbeiten unter Zeitdruck.

Berlin - Wegen des großen Stromausfalls im Berliner Südwesten und des kalten Wetters wollen der Bezirk Steglitz-Zehlendorf und die Hilfsorganisationen Notunterkünfte für betroffene Menschen einrichten. Turnhallen oder andere passende Gebäude sollen bis zum Abend bereitgestellt und eingerichtet werden, hieß es von der Feuerwehr. Die Anzahl und die genauen Orte stünden noch nicht fest.

In vielen Häusern und Wohnungen laufen wegen des fehlenden Stroms die Heizungen nicht. Auch warmes Wasser fehlt zum Teil. Kühlschränke und Tiefkühltruhen fallen ebenso aus wie Herde.