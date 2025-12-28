In Berlin-Moabit ist ein Kältebus für Obdachlose in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt.

Berlin - Die Polizei ermittelt in Berlin-Moabit wegen mutmaßlicher Brandstiftung an einem Kältebus für Obdachlose. Wie Beamten mitteilten, beobachtete ein Zeuge in der Nacht zum Sonntag, wie eine unbekannte Person bei dem Bus stand - kurz darauf geriet dieser in Brand. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr, die die Flammen löschte. Verletzt wurde niemand.

Der Bus brannte im vorderen Bereich nahezu vollständig aus. Ein daneben geparkter weiterer Bus wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Nach Angaben der Beamten gehört das Fahrzeug einem gemeinnützigen Verein.