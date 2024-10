Dresden - Mit einer Plakatkampagne will die Stadt Dresden auf das Thema Einsamkeit aufmerksam machen. Ab Dienstag sind im Stadtgebiet zwei Wochen lang 100 Plakate mit dem Slogan „HEY DU, wollen wir was zusammen machen?“ zu sehen, wie die sächsische Landeshauptstadt mitteilte. „Einsamkeit ist ein stilles, schweres Gefühl, das jeden treffen und sich tief ins Leben eines Menschen einschleichen kann“, sagte Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann (Linke) demnach. Einsamkeit könne in jedem Lebensalter auftreten, meist nach einem Umzug, nach dem Verlust eines geliebten Menschen, durch soziale Unsicherheiten oder in Phasen der Veränderung.

Bei der Kampagne geht es laut Kaufmann darum, Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, damit sie nicht unter diesem Gefühl leiden müssen. Auf der Webseite dresden.de/einsam werden aktuelle Informationen und Angebote vorgestellt. Sie richten sich sowohl an Menschen, die selbst von Einsamkeit betroffen sind, als auch an Menschen, die Betroffenen helfen möchten. Als Tipps werden etwa von der Stadt geförderte Begegnungs- und Beratungsangebote, Freiwilligenarbeit, Vereine oder Bildungsangebote genannt.