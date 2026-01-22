Niedersachsen wird laut einer Umfrage oft als blass wahrgenommen. Das soll sich ändern. Was genau geplant ist und warum kreativer Mut und viel Geld dabei eine Rolle spielen.

Hannover - Eine neue Kampagne soll das Image von Niedersachsen aufpolieren. Dazu wurde die Berliner Werbeagentur „Scholz & Friends“ verpflichtet, wie die Wirtschafts- und Innovationsagentur des Bundeslandes, Niedersachsen.next, mitteilte. Sie solle eine bisher fehlende Standortkampagne entwickeln. Ob dadurch auch der Slogan „Niedersachsen. Klar.“ - zu finden etwa auf Autobahnschildern - abgelöst wird, war zunächst offen.

Die neue Kampagne solle mehr sein als ein Slogan. Messeauftritte oder Marketingmaterialien sollen die Kampagne ergänzen. Nach früheren Angaben stehen dafür zehn Millionen Euro über zwei Jahre bereit.

Kreativer Mut gefragt

Um viele Menschen zu erreichen, brauche es kreativen Mut, teilte Stefan Wegner von „Scholz & Friends“ auf dpa-Nachfrage mit. „Der Standortwettbewerb ist hart, die Budgets sind knapp, viele fischen im selben Teich und verwenden dieselben Köder“, schrieb er. „Daher muss man den Mut haben, aufzufallen, auch mal zu provozieren, auf jeden Fall nicht zu langweilen.“ Wichtig sei ein klares Nutzenversprechen für die Zielgruppe. Bei Standortkampagnen ist demnach die Wirkung nach innen besonders wichtig. „Die Menschen im Land sind die besten Botschafter, um die Menschen außerhalb des Landes zu überzeugen.“

Investoren und Fachkräfte sollen angelockt werden

Ziel der Kampagne ist, Investoren und Unternehmen aus aller Welt zu vermitteln, „welche Vorteile es hat, sich hierzulande anzusiedeln oder zu investieren“, hieß es in einer Mitteilung der Wirtschafts- und Innovationsagentur des Bundeslandes. Um sich die Ausgaben der kommenden Jahre leisten zu können, brauche das Bundesland Investitionen von Unternehmen und Fachkräfte, um wirtschaftlich stark zu bleiben. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Erst kürzlich war eine Umfrage im Auftrag des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall zu dem Schluss gekommen, dass Niedersachsen für schöne Landschaften und Bodenständigkeit bekannt sei, aber auch für wirtschaftliches Mittelmaß und Langeweile.

Die Werbeagentur „Scholz & Friends“ will vermitteln, dass Niedersachsen ein großes Land ist, das viel bietet, um die großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. „Diese Relevanz wollen wir in der Kampagne zeigen und damit das Land auf die Karte von Investoren und Fachkräften setzen“, so Wegner. Selbstbewusstsein solle transportiert werden.

Die Agentur startet eigenen Angaben zufolge mit einem Strategieprozess, der Ziele, Zielgruppen, Wettbewerb und Kanäle festlegt. Im Laufe des ersten Halbjahres soll die Kampagne entwickelt werden.