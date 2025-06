Etliche Polizisten haben in den vergangenen Tagen Wohnungen im Erzgebirgskreis, Mittelsachsen und der Stadt Chemnitz durchsucht. Dabei geht es um den Verdacht auf Kinderpornografie.

Im Kampf gegen Kinderpornografie haben Ermittler Wohnungen in Chemnitz sowie den Landkreisen Erzgebirge und Mittelsachsen durchsucht. (Symbolbild)

Chemnitz - Bei Ermittlungen gegen Kinderpornografie hat die Polizei etliche Wohnungen in Chemnitz und Umland durchsucht. Dabei habe es Einsätze auch in Brand-Erbisdorf, Freiberg, Rochlitz, Schwarzenberg und Zwönitz gegeben, informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Ermittelt werde gegen Beschuldigte im Alter von 17 bis 61 Jahren. Es seien eine Vielzahl von Handys und Speichermedien sichergestellt worden. Die Auswertung werde einige Zeit dauern, so die Polizei. Festnahmen habe es keine gegeben.