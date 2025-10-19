Der FC Bayern ist aktuell unbesiegbar. Das liegt auch an Harry Kane, der aber nicht nur als Torjäger glänzt. Nach der nächsten Gala spricht er über seine Zukunft in München.

München - Harry Kane begeisterte sich mit der nächsten Bayern-Gala selbst. „Ich denke, es war eines meiner besten Spiele, wahrscheinlich sogar meiner Karriere“, sagte der 32-Jährige. Beim 2:1 (1:0) der Münchner im deutschen Clásico gegen Borussia Dortmund war Englands Nationalmannschaftskapitän am Samstagabend nicht nur wegen seines Führungstores ein Garant des Erfolges.

Passgeber, Dauerläufer, Grätscher

Der Bayern-Leader glänzte als Regisseur mit zahlreichen perfekt dosierten Traumpässen, spulte ein enormes Laufpensum ab - und zeigte mit einer Monstergrätsche in der Schlussphase großartige Defensivqualitäten.

„Es ist wirklich eine Freude. Wenn einer uns gesagt hätte, dass Harry von Saison zu Saison besser wird, dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr bezahlt“, scherzte der blendend gelaunte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Rund 100 Millionen Euro Ablöse legten die Münchner im Sommer 2023 auf den Tisch.

Kane (22. Minute) und Michael Olise (79.) ließen den FC Bayern mit ihren Toren im elften Pflichtspiel der Saison über den elften Sieg jubeln. Daran änderte auch das 1:2 durch Joker Julian Brandt in der Schlussphase nichts mehr. Die Münchner führen die Bundesliga-Tabelle nach sieben Spieltagen mit 21 Punkten klar an. Neuer Zweiter ist mit fünf Punkten Rückstand RB Leipzig. „Die erste Halbzeit war von uns fast perfekt, sehr dominant – wir hätten auch zwei, drei Tore mehr machen können“, sagte Trainer Vincent Kompany.

BVB-Abwehrchef stöhnt: Der kompletteste Stürmer in Europa

Gratulationen zur nächsten deutschen Meisterschaft nahm freilich noch kein Münchner an. Vielleicht kann man aber demnächst Kane zu großen individuellen Auszeichnungen gratulieren. „Er ist wahrscheinlich gerade in Europa der kompletteste Stürmer“, sagte BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck.

Kane führt die Bundesliga-Torschützenliste mit zwölf Toren an und traf damit öfter als die Mehrheit der anderen Teams insgesamt. „Natürlich bin ich immer noch da, um Tore zu schießen und der Mannschaft damit zu helfen“, sagte Kane. Aber diesmal habe er tiefer gespielt und auch damit Erfolg gehabt. „Ich habe schon gesagt, körperlich und mental fühle ich mich in der besten Form meiner gesamten Karriere.“

Spannende Vertragsfrage

Der Vertrag des Torgaranten beim FC Bayern läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Eine Verlängerung? Darüber wird in München viel spekuliert. „Wir haben ja schon mal gesagt, dass das einfach zu früh in der Saison ist. Harry konzentriert sich zurzeit aufs Fußballspielen. Das freut uns alle, weil er spielt immer wieder hervorragend“, sagte Dreesen. „Wir werden das zu einem geeigneten Zeitpunkt besprechen.“

Auch Kane ist entspannt. „Ich habe keine Eile, die Gespräche werden irgendwann stattfinden, aber ich denke, es läuft einfach richtig gut“, sagte der Führungsspieler. „Wann immer diese Gespräche stattfinden, bin ich sicher, dass wir ehrlich zueinander sein werden und dann sehen, wie sich die nächsten Jahre entwickeln.“