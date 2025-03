Ein ungewöhnliches Tier sorgt für einen Polizeieinsatz in der Sächsischen Schweiz. Auf einer Straße bei Sebnitz wurde das Beuteltier gesichtet und ist wieder davon gehüpft. Wer hat es gesehen?

Känguru in Sebnitz gesichtet - Polizei sucht

Känguru-Entdeckung in Sachsen. Die Polizei sucht nach dem Beuteltier.

Sebnitz - Ungewöhnliche Entdeckung in der Sächsischen Schweiz: Die Polizei hält Ausschau nach einem im Sebnitzer Ortsteil Schönbach gesichteten Känguru. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer am Montagabend auf dem Revier angerufen und berichtet, dass er ein Känguru auf der Straße entdeckt habe. Als Beweis schickte er den Beamten ein Handyfoto.

Um mögliche Unfälle zu vermeiden, machte sich die Polizei auf den Weg zur Stelle, an der das Tier gesichtet wurde. Das Beuteltier war jedoch bereits davon gehüpft. Am Tag darauf habe eine Frau im Revier ein vermisstes Känguru gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten gehen davon aus, dass die beiden Fälle miteinander in Verbindung stehen. Sie halten während der Streife weiter Ausschau nach dem Tier.