Ein Kaninchen hoppelt nachts allein durch die Innenstadt von Lutherstadt Wittenberg – die Polizei greift ein und gibt dem Tier vorerst ein Zuhause.

Lutherstadt Wittenberg - In Lutherstadt Wittenberg hat die Polizei in der Nacht ein herrenloses Kaninchen in der Innenstadt entdeckt. Nach Angaben der Beamten handelte es sich augenscheinlich nicht um ein wildes Tier, sondern um ein Haustier. Passanten hatten zuvor die Polizei alarmiert und auf den Ausreißer aufmerksam gemacht.

Da die Tierheime zu dieser Uhrzeit bereits geschlossen waren, nahmen die Polizisten das Kaninchen kurzerhand mit auf das Revier. Dort verbrachte es die Nacht und wurde von den Beamten mit einer Möhre versorgt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Die Polizei wartet nun auf die Öffnung des Tierheims, um das Tier dort unterzubringen. Wer also sein Kaninchen vermisst, möge sich bei der Polizei in Lutherstadt Wittenberg melden.