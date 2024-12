Nach der Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt will sich der Kanzler am Ort des Geschehens ein Bild machen. Auch andere Politiker reisten mit.

Kanzler Scholz in Magdeburg eingetroffen

Magdeburg - Nach der tödlichen Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist Bundeskanzler Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor Ort eingetroffen. Gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Bundesjustizminister Volker Wissing (parteilos), Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) kamen sie zunächst mit dem Kabinett in der Staatskanzlei zusammen, wie die Staatskanzlei bestätigte. Gemeinsam mit Ministerpräsident Reiner Haseloff besuchten sie anschließend den Tatort in der Magdeburger Innenstadt.

Dort war ein Auto am frühen Freitagabend auf einem Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt in die Menschengruppe gerast. Sicherheitskreisen zufolge stieg die Zahl der Toten auf mindestens vier, zudem wurden 41 Menschen schwerst verletzt. Die „Bild“-Zeitung und weitere Medien berichteten von insgesamt mehr als 200 Verletzten.