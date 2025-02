Kanzler Scholz beantwortet im Wahlkampf Fragen der Bürger, wie hier in der Stadt Ludwigsfelde, die zu seinem Wahlkreis gehört.

Ludwigsfelde - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich als stressresistent beschrieben - auch im Bundestagswahlkampf. Zeit fürs Joggen und Rudern nimmt er sich weiterhin.

Der SPD-Kanzlerkandidat sagte in Ludwigsfelde am Rande eines Bürgergesprächs der dpa, er sei eher ausgeglichen und könne Stress ab - „was wichtig ist, wenn man hohe Funktionen hat (...)“. Er mache gerne Sport, jogge und rudere. Dafür will er sich auch im Wahlkampf Zeit nehmen: „Das muss im Kalender stehen und das mache ich“, sagte Scholz.

Der SPD-Politiker betonte auch, wie wichtig ihm die vielen Bürgergespräche seien, die er etwa vor der Bundestagswahl am 23. Februar führt. Für ihn sei das „etwas, das so ein bisschen auch Lebenselixier darstellt (...)“.