Dutzende Polizistinnen und Polizisten durchsuchen ein Waldstück in Potsdam. Sie suchen nach Beweismitteln in Zusammenhang mit einem Verbrechen.

Rund 50 Polizistinnen und Polizisten sind an dem Einsatz beteiligt. (Symbolbild).

Potsdam - Gut 50 Polizistinnen und Polizisten durchkämmen ein Waldgebiet im Norden von Potsdam. Es gehe um ein Ermittlungsverfahren in Zusammenhang mit einem Kapitalverbrechen, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Alan Bauer, der dpa.

Die Polizei sei im Auftrag der Staatsanwaltschaft im Einsatz. Die Beamten suchten im Waldstück Katharinenholz, das an der Potsdamer Straße liegt, nach Beweismitteln. Zuvor hatten der „Tagesspiegel“ und die „Märkische Allgemeine berichtet.

Um welchen Fall es gehe, könne er nicht sagen, sagte Bauer. Auf die Frage, ob es einen Zusammenhang mit der vor sieben Jahren verschwundenen Rebecca aus Berlin gebe, sagte er: „Das kann ich verneinen“,

Wie lange der Einsatz dauert, sei unklar, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Mittwochabend. „Das wird sich zeigen.“