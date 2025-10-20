Union Berlin kann aufatmen: Christopher Trimmel scheint sich beim Sieg gegen Mönchengladbach nicht verletzt zu haben. Zwei weitere Spieler sind auf dem Weg der Besserung.

Berlin (dpa/bb) – Kapitän Christopher Trimmel konnte am Montagmittag beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin fast das gesamte Mannschaftstraining absolvieren. Die Oberschenkelverletzung, wegen der der 38-Jährige beim 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach ausgewechselt werden musste, hat sich offensichtlich nicht als so schwerwiegend erwiesen.

Damit dürfte der zuverlässige Österreicher auch am Freitag (20.30 Uhr) für das Auswärtsspiel bei Werder Bremen eine Option sein. Fast vollständig im Training waren Verteidiger Josip Juranovic und Angreifer Livan Burcu am Start. Beide fehlten in den letzten Monaten wegen einer Waden- beziehungsweise Knöchelverletzung.

Nur ein Teiltraining war für Mittelfeldmann Andras Schäfer möglich. Der Ungar, den wohl Oberschenkelprobleme plagen, ging nach rund 50 Minuten in die Kabine. Schäfer stand auch schon das letzte Spiel gegen Mönchengladbach nicht zur Verfügung.