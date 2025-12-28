Der Unfall mit einem entgleisten Güterzug im Kreis Hildesheim hat Folgen für Reisende. Die Arbeiten am Unfallort laufen, kaputte Gleise wurden gesprengt. Doch es wird dauern, bis alles repariert ist.

Elze - Nach dem Entgleisen eines Güterzuges bei Elze im Landkreis Hildesheim ist ein beschädigter Gleisabschnitt der Bahntrasse gesprengt worden. Die Sprengung sei planmäßig verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nun folgten weitere Arbeiten, damit die Bahnstrecke wieder befahren werden könne.

Wie die Eisenbahngesellschaft Metronom mitteilte, bleibt die Strecke voraussichtlich mindestens bis Februar gesperrt. Zwischen Nordstemmen und Banteln fahren vorerst Busse statt Züge.

Am Dienstag war ein Güterzug entgleist. Mehrere Waggons hatten sich gelöst und mit einem entgegenkommenden Güterzug zusammengestoßen. Dabei wurden Gleise und Signalmasten stark beschädigt.