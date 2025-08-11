Kurz nach den "Finals 2025" in Dresden hat Leichtathlet Karl Bebendorf den Tod seiner Mutter bekanntgegeben. Sie hatte den Kampf gegen den Krebs verloren und erlebte auch seinen Erfolg bei dem Wettbewerb nicht mehr live mit.

Sie sah seinen Sieg nicht: Leichtathletik-Star Bebendorf nimmt Abschied von seiner Mutter

Karl Bebendorf (hier bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Dresden im roten Trikot) hat seine Mutter verloren.

Dresden. – Leichtathletik-Ass Karl Bebendorf (29) hat am vergangenen Wochenende die Finals 2025 in Dresden gewonnen und sich somit zum Deutschen Meister über 3000 Meter Hindernis gekürt. Gelaufen ist er für seine im Sterben liegende Mutter, wie er hinterher verkündete.

"Mama🤍 Es war viel zu früh, dass du von uns gegangen bist.

Du warst bis zum allerletzten Tag eine Bereicherung für so viele Menschen", schrieb der Leichtathlet nach dem Tod seiner Mutter, die kurz nach dem Wettkampf an einer Krebserkrankung starb, auf Instagram.

Mutter von Leichtathletik-Ass Karl Bebendorf gestorben

Begleitet wird der Post von zahlreichen Fotos, die beide gemeinsam bei sportlichen oder nicht-sportlichen Unternehmungen zeigt. "Du warst bis zum allerletzten Tag eine Bereicherung für so viele Menschen. Immer mit einem warmen Lächeln auf den Lippen, das selbst die dunkelsten Momente erhellen konnte", heißt es darin weiter.

Für Bebendorf war seine Mutter eine wichtige Stütze. Wie die Bildergalerie zeigt, war sie bei seinen wichtigsten Wettkämpfen stets dabei.

Den Erfolg in der Heimatstadt des 29-Jährigen hat sie nicht live miterleben können. "Sie hat es nicht mitbekommen bei all dem Morphium, was sie bekommt. Mein Mentaltrainer meinte, ich laufe für zwei. Es wäre ihr größter Wunsch gewesen" zitiert ihn Tag24.

Deutscher Meister nimmt emotional Abschied von seiner Mutter

Nach dem Lauf habe er seine Mutter mit der Goldmedaille am Sterbebett besucht. So ließ er sie an dem Erfolg teilhaben.

"So blöd es klingt, ich hoffe, meine Mutti verabschiedet sich die nächsten Tage, damit ich wenigstens bei ihr war", soll er zuvor noch gesagt haben. Als Erinnerung an sie dienen ihm nun die "Tausend Selfies", die er von sich und seiner Mutter gemacht hat.

"Ich liebe dich, Mama. Ich werde dich unendlich vermissen, doch ich weiß, dass du jeden meiner Erfolge sehen wirst. Jeden kleinen und großen Sieg mit mir feierst und in meinem Herzen weiter lächelst", schreibt er emotional zum Abschied auf Instagram. Er habe ihr versprochen, weiter für die gemeinsamen Träume der beiden zu kämpfen.