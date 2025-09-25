In Rövershagen, Döbeln und Elstal können sich Besucher von Karls Erdbeerhöfen auf Halloween einstimmen. Mit viel Show und Attraktionen werden dort im Oktober Gruselnächte gefeiert.

Karls Erdbeerhof lädt im Oktober in Rövershagen, Döbeln und Elstal zum Gruseln ein.

Döbeln. – Halloween wirft seine Schatten voraus: Die Karls Erlebnis-Dörfer in Döbeln, Rövershagen und Elstal verwandeln sich im Oktober in eine kinderfreundliche Gruselwelt.

Jeweils von 17 bis 22 Uhr können die Besucher atemberaubende Feuerkunst, waghalsige Artistik, faszinierende Zauberer und Hexen sowie Zombies im Maislabyrinth erleben.

Das sind die Termine für die Gruselnächte in Karls Erdbeerdörfern

11. Oktober 2025 in Rövershagen

in 18. Oktober 2025 in Döbeln

in 25. Oktober 2025 in Elstal

in 30. Oktober 2025 in Elstal

in 31. Oktober 2025 in Elstal

in 1. November 2025 in Elstal

Artisten, Feuerkünstler, Zombies sorgen für Gruselstimmung

Auf ihrem riesigen "The Juggernaut", der acht mal sieben Meter misst, präsentieren Voidmonger & Blackout Paradox eine beeindruckende Feuer- und Artistik-Show.

Atemberaubende Luftakrobatik hat auch Tari Vahesaar zu bieten. Neben waghalsigen Tricks auf der Slackline will er an seinen Haaren durch die Luft schweben.

Für schaurigen Nervenkitzel sorgt das "harmlose" Maislabyrinth, in dem hinter jeder Kurve Zombies warten können. Mit raschelnden Maispflanzen, gruseligen Lichtspielen und unheimlichen Geräuschen wird der Mut jedes Besuchers auf die Probe gestellt.

Lichtershow mit Drohnen als Highlight für die Gruselnacht

Bei der Gruselnacht im Erlebnis-Dorf treiben rund 40 Erschrecker ihr Unwesen, zudem gibt es eine Schalmeien-Show, die übers Gelände zieht, und leuchtende Walking Acts, die teilweise auf Stelzen mit ihren funkelnden Kostümen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich ziehen.

Highlight am Abend ist die Lichtershow am Himmel mit 200 Drohnen, die, so der Veranstalter, eine schaurig-schöne Geschichte erzählt.

Der Eintritt für die Grusel-Nacht kostet für Personen über zwei Jahren 22,50 Euro (ab einer Körpergröße von 90 Zentimetern). Für Inhaber von Jahreskarten kostet das Ticket nur 17,50 Euro. Die Tickets für die Veranstaltung gibt es nur über die App.