Drei weitere Standorte, an denen ein Karls Erlebnis-Dorf eröffnen soll, sind bereits bekannt. Für den in Loxstedt sucht das Unternehmen bereits Mitarbeiter.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Neue Freizeitparks rund um die Erdbeere: Nach der Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf im sächsischen Döbeln im März arbeitet das Unternehmen an weiteren Standorten in Deutschland. Drei weitere Erdbeerhöfe werden derzeit geplant und gebaut.

Karls Erlebnis-Dorf in Loxstedt soll 2025 öffnen

Als nächstes zieht es Karls an die Nordsee. Bereits 2022 kaufte Karls-Inhaber Robert Dahl das vier Hektar große Gelände im niedersächsischen Loxstedt – nicht weit von Bremerhaven entfernt. Wie die "Nordsee-Zeitung" berichtet, soll das Erlebnis-Dorf dort im Frühjahr oder Sommer 2025 öffnen.

Besucher berichten, dass bereits in anderen Karls Erlebnis-Dörfern um Mitarbeiter für Loxstedt geworben wird. Auch bei diversen Stellenportalen gibt es Jobausschreibungen. Insgesamt sollen laut Angaben des Unternehmens 100 Arbeitsplätze an dem neuen Standort entstehen.

Für die Gäste gibt es dort nach der Eröffnung einen Manufakturen-Markt, Erlebnis-Gastronomie und Attraktionen für Groß und Klein, verspricht Karls.

Karls plant Erdbeerhof in Plech in Bayern

Ebenfalls in Planung ist der erste Standort in Süddeutschland: In Plech in Oberfranken wird auf dem ehemaligen Gelände des Fränkischen Wunderlands nun alles für ein Karls Erlebnis-Dorf umgestaltet. Die Eröffnung ist für 2026 angedacht, auch hier entstehen 100 neue Arbeitsplätze.

"Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Robert Dahl. „Nicht nur das Gelände ist eine passende Spielwiese für Karlchen und seine Freunde, auch der Standort passt perfekt. Die direkte Lage an der A9 zwischen München und Berlin machen das Gelände für viele Fans schnell erreichbar.“

Karls Erlebnis-Dorf in Oberhausen verzögert sich

Auch das nordrhein-westfälische Oberhausen bekommt einen Erdbeerhof. Auf dem Gelände des ehemaligen Centro-Parks sollen Fahrgeschäfte, Werkstätten und Hofläden entstehen.

Ursprünglich war die Eröffnung bereits für 2022 geplant, doch es kam immer wieder zu Verzögerungen. Zuletzt berichteten Medien von einer möglichen Eröffnung im Jahr 2026, doch Karls hält sich mit genauen Zeitangaben zurück. "Die Stadt Oberhausen, das Team von Karls und das Westfield Centro sprechen oft miteinander", heißt es auf der Website des Unternehmens lediglich.

Hat Harz Chancen auf einen Erdbeerhof von Karls?

Derweil macht man sich auch in Sachsen-Anhalt Hoffnung auf ein Erlebnis-Dorf. „Der Harz an sich interessiert uns, weil die Region natürlich einiges zu bieten hat“, sagte Karls-Chef Robert Dahl zuletzt auf Anfrage. Welches Areal genau in Frage kommt, steht aber noch nicht fest.

1992 hatte Robert Dahl seinen Erdbeer-Anbaubetrieb in Rövershagen bei Rostock gegründet. Dieser entwickelte sich Schritt für Schritt vom Verkaufsort mit Spielplatz zum Freizeitpark. Seit 2008 trägt der Hof in Rövershagen den Namen "Erlebnis-Dorf". Von 2012 bis heute eröffnete das Unternehmen fünf weitere Erlebnis-Dörfer in Deutschland – zuletzt den Park in Döbeln.