Berlin feiert Pfingsten Karneval der Kulturen – aber die Finanzierung im Jubiläumsjahr ist noch nicht vollständig gesichert. Die Veranstalter rufen zur Unterstützung auf.

Der Straßenumzug gilt als ein Höhepunkt beim Karneval der Kulturen in Berlin. (Archivbild)

Berlin - Der Karneval der Kulturen feiert 2026 sein 30-jähriges Jubiläum - doch es fehlt noch an Geld. Zur vollständigen Finanzierung gibt es nach Angaben der Veranstalter aktuell eine Lücke von rund 250.000 Euro.

Der Karneval der Kulturen gilt inzwischen als Berliner Institution. Im Jubiläumsjahr ist das traditionelle Straßenfest über Pfingsten, vom 22. bis 25. Mai, rund um den Blücherplatz in Kreuzberg geplant. Als Höhepunkt gilt der große Karnevalsumzug am Pfingstsonntag durch Friedrichshain und Mitte.

Zum Umzug werden Tausende von Menschen erwartet

Am Straßenfest nehmen den Angaben zufolge mehr als 900 Künstlerinnen und Künstler teil, für den Umzug werden rund 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Zur Finanzierung gebe es aktuell Gespräche, sagte Anna-Maria Seifert vom Leitungsteam und wies unter anderem auf steigende Kosten hin. Der Karneval der Kulturen sei auf die Unterstützung von Senatsseite angewiesen, suche aber auch nach Partnerschaften, insbesondere aus der Kreativwirtschaft. Der Veranstalter ruft außerdem zu Spenden auf. „Jede Unterstützung hilft, dieses Großereignis für Berlin und darüber hinaus zu sichern.“

Der Karneval der Kulturen hat seine Ursprünge im Jahr 1996. Als Folge von Rassismus und zahlreichen Übergriffen sollte er ein Zeichen für Diversität und friedliches Miteinander sein.