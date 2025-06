Fantasievolle Kostüme, Musik und Akrobatik: Der Karneval der Kulturen bestimmt am Pfingstwochenende wieder das Berliner Stadtgeschehen. Los geht es mit dem Fest in Kreuzberg.

Berlin - Der Karneval der Kulturen startet Freitag (16.00 Uhr) mit dem Straßenfest in Kreuzberg. Vier Tage lang gibt es rund um den Blücherplatz ein buntes Programm. Auf drei Bühnen bieten etwa 830 Künstlerinnen und Künstler Musik, Theater und Performance. Rund 350 Stände mit Kunsthandwerk, Informationen sowie Speisen und Getränken gibt es.

Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Erste Straßen am Blücherplatz wurden laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) seit Donnerstag abgeriegelt. Weitere Sperrungen wird es am Wochenende in Friedrichshain geben. Dort läuft in diesem Jahr (Sonntag) zum ersten Mal der als Höhepunkt geltende Umzug über die Frankfurter Allee.

Die Veranstalter hoffen erneut auf mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher. Die Berliner Polizei begleitete das multikulturelle Spektakel an allen Tagen nach eigenen Angaben mit „umfangreichen polizeilichen Maßnahmen“.

Der Karneval der Kulturen hat seine Ursprünge 1996. Als Folge von Rassismus und zahlreichen Übergriffen sollte er ein Zeichen sein für Diversität und friedliches Miteinander sein.