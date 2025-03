Der Karnevalsumzug in Cottbus ist einer der größten in Ostdeutschland. (Archivfoto)

Cottbus - Mit einem großen Umzug erreicht der Karneval am Sonntag in Cottbus seinen Höhepunkt. Der Zug setze sich um 13.11 Uhr in Bewegung, sagte Jens Kalliske, Vizepräsident des Karnevalsverbandes Lausitz. Laut den Veranstaltern ist der Umzug in Cottbus einer der größten Karnevalsumzüge Ostdeutschlands. Die Jecken kommen etwa aus Berlin, Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich angekündigt. Der RBB überträgt die Veranstaltung live.