Berlin - Ein Kassierer ist in Berlin-Mitte rassistisch beleidigt und an den Haaren gezogen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sich ein 33-Jähriger am Mittwoch zunächst an der Kasse eines Supermarktes an der Friedrichstraße vorgedrängelt haben. Ein 21 Jahre alter Kassierer habe ihn darauf angesprochen, woraufhin der Kunde ihn auf Englisch als Affe beschimpft und entsprechende Geräusche gemacht habe, so die Polizei. Der Mitarbeiter habe ihn daher des Ladens verwiesen. Daraufhin soll der 33-Jährige ihn an den Haaren gezogen und in seinen Intimbereich gegriffen haben.

Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest - in einem Beutel, den der Mann bei sich trug, fanden sie demnach eine Axt. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige polizeiliche Staatsschutz des LKA ermittelt. Auch Überwachungsvideos aus dem Supermarkt würden gesichtet.