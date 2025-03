Berlin - Schauspielerin Katy Karrenbauer (62) hat durch eine Hypnose dem Rauchen abgeschworen - aber immer noch eine Schwäche für Zigarettengeruch. „Ich hätte geschworen, dass das bei mir niemals funktioniert“, sagte Karrenbauer der Deutschen Presse-Agentur.

„Hat es aber. Ich hatte von jetzt auf gleich nur noch den Gedanken: „Ich kann ja rauchen. Ich kann es aber auch bleibenlassen““. Die Hypnose habe sie „total umgehauen“. Allerdings gehöre sie nicht zu den Menschen, die schon hundertmal versucht hätten, mit dem Rauchen aufzuhören, sagte sie.

Karrenbauer: Liebe den Zigarettengeruch

„Ich habe es immer geliebt und liebe heute noch den Geruch, auch wenn das unsinnig klingt und manchmal nötige ich Freunde, mich anzupusten oder mal ziehen zu lassen.“ Sie sei da kein Vorbild. „Aber Raucherin werde ich nicht mehr, werde aber wohl mein Leben lang „nicht rauchende Raucherin“ bleiben.“

Vergangenes Jahr hatte die Schauspielerin eine auch als umgangssprachlich „Mini-Schlaganfall“ bekannte transitorische ischämische Attacke (TIA) erlitten. Danach wurde sie operiert und entschied sich auch für eine Hypnose gegen das Rauchen. Karrenbauer sagte, sie sei dankbar, dass sie nach diesem Notfall nur zwei lange Narben am Hals als „optisch bleibende Warnung“ habe.

Acht verschiedene Rollen in Berliner Theaterstück

Die Schauspielerin, unter anderem bekannt durch die Serie „Hinter Gittern - Der Frauenknast“, ist bis Ende April im Theaterstück „Sherlock Holmes: Der Fall Moriarty“ von der Komödie am Kurfürstendamm zu sehen. Die Berliner Premiere im Ernst-Reuter-Saal ist am Sonntag geplant. Karrenbauer spielt in dem Stück acht Rollen, etwa einen irischen Barkeeper und ein Dienstmädchen.