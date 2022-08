Katze absichtlich überfahren? Polizei sucht Autofahrer

Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier.

Bad Lauterberg - Weil ein Autofahrer eine Hauskatze absichtlich überfahren haben soll, fahndet nun die Polizei nach ihm. Nach Zeugenangaben fuhr der unbekannte Verdächtige auf einer Straße in Bad Lauterberg im Harz absichtlich auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, um das dort sitzende Tier zu überfahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Katze starb. Es werde nach einem roten Auto mit schwarzem Dachgepäckträger und Osteroder Kennzeichen (OHA) gesucht. Dem Verdächtigen wird ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen. Die Tat ereignete sich bereits am späten Abend des 23. Juli.