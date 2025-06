Pfote am Herd? In Neuruppin brennt eine Wohnung - die Polizei hat eine Katze in Verdacht.

Katze am Herd soll Feuer in Wohnung verursacht haben

Neuruppin - Eine Katze hat in einer Wohnung in Neuruppin vermutlich den Herd eingeschaltet und einen Brand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, schlug am Donnerstag ein Rauchmelder an, und Anwohner alarmierten wegen des Brandgeruchs die Feuerwehr. Die Mieterin war nicht zu Hause.

„Nach ersten Erkenntnissen könnte eine ihrer Katzen einen Drehknopf am Herd aktiviert haben, sodass Gegenstände in der Nähe des Herdes Feuer gefangen haben“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Wegen des starken Rauchs musste das Mehrfamilienhaus evakuiert werden.

Eine Katze starb bei dem Feuer, die zweite Katze wird medizinisch in einer Tierklinik versorgt, wie die Polizei mitteilte. Kriminaltechniker sicherten Spuren in der Wohnung, die zunächst nicht mehr genutzt werden kann. Die Experten sollen nun abschließend klären, wie es zu dem Feuer kam. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.