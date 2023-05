Meiningen - Eine laut schreiende Katze hat in Meiningen die Polizei auf den Plan gerufen. Das Tier hatte am Dienstagabend vor der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus derart laut miaut, dass Anwohner annahmen, mit der Bewohnerin sei etwas nicht in Ordnung, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die hinzugerufenen Beamten ermittelten dann jedoch, dass die Wohnung bereits seit geraumer Zeit leer steht und die ehemalige Mieterin auch nie eine Katze hatte.

Warum das Tier ausgerechnet an dieser Tür um Einlass schrie, konnte nicht geklärt werden, auch nicht, wohin es eigentlich gehört, hieß es. Die Polizei brachte die Katze daher ins Tierheim.