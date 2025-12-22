Nach der Trainerfrage werden in Wolfsburg jetzt auch andere Personalien geklärt. Ein Rechtsverteidiger bleibt langfristig.

Wolfsburg - Sael Kumbedi spielt auch in Zukunft für den VfL Wolfsburg. Bei dem 20 Jahre alte Rechtsverteidiger, der im Sommer auf Leihbasis von Olympique Lyon gekommen war, hat die vereinbarte Kaufoption gegriffen. Der französische U21-Nationalspieler hat beim VW-Club einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 erhalten. Bislang bestritt Kumbedi zehn Pflichtspiele für den VfL.