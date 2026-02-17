Für ihren Moderatorenjob bei „Wetten dass..?“ suchen Tom und Bill Kaulitz noch eine passende Bleibe. Im Podcast sprechen sie offen über ihre Skepsis - und machen ihren Fans einen Vorschlag.

Los Angeles/Magdeburg - Die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz haben Sorge, für ihren Moderatorenjob bei „Wetten dass..?“ in Halle an der Saale keine geeignete Übernachtungsmöglichkeit zu finden. „Das mit dem Schlafplatz, da bin ich noch ein bisschen skeptisch“, sagte „Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz im Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“. Darin gaben die 36-Jährigen nun aber auch zu, die rund 100 Kilometer von Magdeburg entfernte Stadt nicht allzu gut zu kennen. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Ende dieses Jahres sollen die aus Magdeburg stammenden Brüder in der Saalestadt die ZDF-Show moderieren. „Wir waren ja früher als Kinder das letzte Mal in Halle - will ich meinen - mit der S-Bahn. Und seitdem war ich nicht mehr in Halle“, sagte Tom Kaulitz. Wenig später fragte er seinen Bruder: „Ist Halle von der Größe her wie Magdeburg?“ „Ein bisschen kleiner“, sind sich die Brüder dann einig. Gemessen an den Einwohnerinnen und Einwohnern beider Städte liegen sie damit richtig.

Kein passendes Hotel - helfen Fans?

Unsicher waren sich beide auch, wie es um das Hotelangebot in der Stadt im Süden Sachsen-Anhalts wirklich steht. Ihr erster Eindruck: Es gibt nicht viel. Dann riefen sie die Hörerinnen und Hörer mit Wohnung in Halle dazu auf, ihnen Fotos von ihren Wohnungen zu schicken - als alternative Möglichkeit, um in der Saalestadt unterzukommen.

Das ZDF hatte Mitte Januar bekanntgegeben, dass die beliebte Samstagabendshow am 5. Dezember dieses Jahres zurückkehrt - mit den zwei derzeit ebenfalls beliebten Musikern. Die Zwillingsbrüder erzählten in ihrem Podcast nun auch, dass es für die Show schon Bewerbungen für Wetten gibt. „Es kommt auch ganz viel rein, aber wie gesagt, bewerbt euch weiter“, sagte Tom Kaulitz. Sein Bruder zeigte sich allerdings nicht begeistert von Aufrufen für Wettideen: „Ihr müsst schon selber kreativ werden.“

Die 1981 gestartete Show „Wetten, dass..?“ zählt zu den Klassikern des ZDF. Nach der Einstellung 2014 kehrte das Format 2021 mit Thomas Gottschalk zurück, der auch 2022 und 2023 eine jährliche Ausgabe moderierte. Für die Kaulitz-Brüder wäre es der erste Auftritt als Moderatoren der traditionsreichen Samstagabendshow.