Kaum Glätteunfälle bei eisigen Temperaturen in Brandenburg

In Brandenburg rutschten die Temperaturen am Montag deutlich unter null Grad Celsius. (Archivfoto)

Potsdam - Trotz Temperaturen teilweise deutlich unter dem Gefrierpunkt hat es in Brandenburg kaum witterungsbedingte Unfälle gegeben. Die Menschen hätten ihre Fahrweise überwiegend den Temperaturen angepasst, sagte eine Sprecherin der Polizei. Bis zum Morgen seien nur wenige Unfälle im Zusammenhang mit den niedrigen Temperaturen gemeldet worden.

Anders sah es noch vergangene Woche aus: Bei starkem Schneefall und Temperaturen unter null Grad Celsius krachte es in Brandenburg am Donnerstag und Freitag recht häufig. Über 160 witterungsbedingte Unfälle seien registriert worden. In Potsdam wurden allein sieben Busunfälle gezählt.

Anders als noch vergangene Woche waren viele Straßen in Brandenburg bereits geräumt. Außerdem brachte der Winterdienst vielerorts Streumittel aus.