Aufgrund des vollen Spielplans bleiben den Berliner nur wenige Stunden, um das Fest zu genießen. Doch das anspruchsvolle Pensum hat für die Spieler auch seinen Reiz.

Berlin - Den Spielern der Eisbären Berlin bleibt in diesem Jahr kaum Zeit, um das Weihnachtsfest zu genießen. Das liegt am engen Spielplan der Deutschen Eishockey Liga (DEL): Am Dienstagabend muss der deutsche Meister noch im Spitzenspiel bei den Adler Mannheim antreten (19.30 Uhr, live bei Magentasport), erst an Heiligabend geht es zurück in die Hauptstadt. Am Freitag steht dann schon wieder ein Heimspiel gegen Wolfsburg auf dem Programm.

„Wir fliegen am 24. Dezember nach Berlin zurück und gehen am 25. wieder zum Training aufs Eis“, erläuterte Cheftrainer Serge Aubin. „Die Jungs haben also etwa 24 Stunden, um die Zeit mit den Kindern und der Familie zu genießen. Aber wir sitzen alle im selben Boot. So ist Eishockey eben.“ Etwas mehr Erholung erhalten immerhin die Profis, die Verwandtschaft in Süddeutschland haben. Sie dürfen nach dem Mannheim-Spiel direkt zu ihren Familien reisen.

Angreifer Hördler freut sich auf die vielen Spiele

Angreifer Eric Hördler sieht die Vor- und Nachteile des vollen Kalenders. „Mit meiner Familie wird es in diesem Jahr schwer. Zum Glück kann ich zur Familie meiner Freundin“, sagte er – und freut sich gleichzeitig auf die zahlreichen Spiele in den kommenden Tagen. „Das ist fast wie in den Playoffs. Und es ist ja auch geil, wenn man viel spielt.“

Für den 21-Jährigen hatte sogar die jüngste Niederlage gegen Köln, bei der die Berliner wieder einmal einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielten und am Ende mit 3:4 nach Penaltyschießen unterlagen, einen positiven Aspekt: Ihm gelang nach vielen vergeblichen Versuchen sein erstes Saisontor. „Das hatte sich ein bisschen verhext angefühlt. Jetzt bin ich froh, dass es endlich geklappt hat“, sagte Hördler.