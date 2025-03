Borussia Dortmund enttäuscht in dieser Saison. Für die Profis geht es auch um ihre Zukunft beim BVB.

Kehl will die Profis genau beobachten.

Dortmund - Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl kündigt wegen des enttäuschenden Saisonverlaufs beim BVB eine härtere Gangart an. „Wir brauchen jetzt Männer, die Lust auf Herausforderungen haben, die angriffslustig sind und sich nicht verstecken. Das wollen die Fans sehen, das sind wir ihnen schuldig“, sagte Kehl in einem Interview der „Ruhr Nachrichten“. „Wir werden ganz genau hinschauen, wer diesen Kurs mitgeht.“

Die Club-Chefs prüfen laut Kehl, „auf welche Spieler Borussia Dortmund auch in Zukunft bauen kann. Wer nimmt diese Situation jetzt an? Wer stellt sich auch in den Wind und wer übernimmt jetzt Verantwortung?“

Teurer Kader, enttäuschende Bilanz

Es stünden nicht nur für den Klub wichtige Wochen an, sondern auch für jeden einzelnen Spieler, sagte der 45-Jährige. Den Dortmundern droht erstmals seit 2015 das Verpassen der Champions League. Bei der Borussia könnte es im Sommer einen größeren Umbruch geben. Beim BVB läuft nach der Saison allerdings kein Vertrag aus.

„In der Bundesliga auf Platz elf zu stehen, ist sehr, sehr unbefriedigend. Für unsere Fans, für den Club, für die Mannschaft und auch für mich persönlich“, sagte der 45-Jährige.



Kehl betonte, dass die Fußball-Profis um ihre Zukunft beim BVB spielen: „Unsere Mannschaft hat mehrfach für bittere Enttäuschung gesorgt. Sie ist für ganz andere Erwartungen und Ansprüche zusammengestellt. Wir haben einen der teuersten Kader der Bundesliga, und dem werden wir nicht gerecht.“