Eine junge Frau badet mit einem Schwimmreifen in einem See.

Berlin - Im Flughafensee in Reinickendorf sind erhöhte Mengen coliformer Bakterien nachgewiesen worden. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) rät deshalb vorsorglich vom Baden in dem See ab, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hieß.

Starkregenfälle können demnach dafür gesorgt haben, dass Regenwasser und teils ungereinigtes Abwasser in den See gespült wurden. „Durch die Selbstreinigungskräfte der Gewässer werden potenzielle Krankheitserreger jedoch zeitnah wieder reduziert“, hieß es.

Coliforme Bakterien kommen sowohl im Darm als auch in der Natur vor. Sie sind nicht zwingend Krankheitserreger. In stark genutzten, nährstoffreichen Badeseen gibt es bisweilen eine Grundbelastung durch die Keime.