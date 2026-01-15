Anna Loos wollte Intendantin am Theater Brandenburg an der Havel werden - doch die Stelle bleibt vorerst unbesetzt. Was der Aufsichtsrat entschieden hat.

Anna Loos bewarb sich als Intendantin - das Theater Brandenburg setzt stattdessen bis 2027 auf eine interne Lösung. (Archivbild)

Brandenburg an der Havel - Die Schauspielerin Anna Loos hat sich als Intendantin am Theater ihrer Heimatstadt Brandenburg an der Havel beworben - doch die Position wird vorerst gar nicht neu besetzt. Der Aufsichtsrat des städtischen Theaters hat am Abend entschieden, dass er bis 2027 zunächst eine interne Lösung setzt. „Ein Verfahren zur Neubesetzung der Intendanz wird erarbeitet“, teilte das Theater mit.

Der Aufsichtsrat bestellte die leitende Dramaturgin des Theaters, Carola Söllner, zur Künstlerischen Leiterin. Ihre Berufung sei bis zum Ende der Spielzeit 2026/27 befristet, hieß es in einer Mitteilung. „Gemeinsam mit dem Chefdirigenten sowie den Leitungen der weiteren Abteilungen gestaltet Carola Söllner die Programme und entwickelt das künstlerische Profil des Hauses weiter.“

Der frühere Intendant Alexander Busche hatte das Haus im Sommer 2025 verlassen. Es soll dann mehrere Bewerbungen gegeben haben.

Loos reichte Bewerbung Ende 2025 ein

Ende 2025 bewarb sich die Schauspielerin und Sängerin Loos, die in Berlin lebt, um die Intendantenstelle. Die 55-Jährige ist in Brandenburg an der Havel geboren.

Ihr Ziel war es, an dem kommunalen Theater künftig ein festes Schauspiel-Ensemble aufzubauen. Das Engagement ist auch persönlich motiviert: Das Theater habe ihren Lebensweg geprägt. „Ohne dieses Haus wäre ich vermutlich keine Künstlerin geworden“, hatte Loos der Deutschen Presse-Agentur vor kurzem gesagt.

Die zur Künstlerischen Leiterin berufene Söllner sei seit vier Jahren als Dramaturgin am Brandenburger Theater tätig und habe in dieser Zeit zahlreiche Eigenproduktionen des Hauses verantwortet, teilte das Theater mit. Sie koordiniere künftig die künstlerische Arbeit aller Sparten der Darstellenden Kunst - darunter Schauspiel- und Gastspielproduktionen, Puppentheater, die Bürgerbühne, Jugendtheater und Produktionen des Musiktheaters, die in enger Zusammenarbeit mit dem Orchester entstünden.