Selina Freitag hat in Willingen im zweiten Durchgang Pech. Die 24-Jährige zählt bei Olympia trotzdem zu den Medaillenkandidatinnen. Der Bundestrainer spricht über die Chancen.

Willingen - Selina Freitag hat bei der Olympia-Generalprobe in Willingen einen Podestplatz knapp verpasst. Die derzeit beste deutsche Skispringerin fiel bei schwierigen Bedingungen nach Platz drei im ersten Durchgang noch auf den vierten Rang zurück. Den Sieg auf der Mühlenkopfschanze sicherte sich die Norwegerin Eirin Maria Kvandal vor der zweitplatzierten Japanerin Nozomi Maruyama und Nika Prevc aus Slowenien.

Prevc führt im Gesamtweltcup souverän. Die 20-Jährige ist es, die es beim Kampf um Gold bei den Winterspielen zu schlagen gilt.

Bundestrainer mit Zuversicht nach Italien

„Wir wissen, wie es ist bei Olympia: Da ist jeder vielleicht ein bisschen mehr nervös, macht kleine Fehler“, sagte Bundestrainer Heinz Kuttin im ZDF. „Dann muss man bereit sein, das Beste auszupacken und dann haben wir eine Chance, zu gewinnen.“ Kuttin erklärte: „Wir haben drei Athletinnen, die um Medaillen mitspringen können. Das macht uns sehr zuversichtlich und wir hoffen, dass wir da eine, zwei oder vielleicht drei durchbringen.“

Zu den Podestkandidatinnen gehören auch Agnes Reisch und Katharina Schmid, die im Sommer ihre Karriere beendet. Reisch ließ ihrem vierten Platz vom Vortag am Sonntag Rang fünf folgen. Bei Schmid folgte auf Rang acht der elfte Platz.

Schon am Donnerstag trainieren die Springerinnen erstmals auf der Olympia-Schanze in Predazzo. Zwei Tage später wird dann dort erstmals bei diesen Winterspielen Edelmetall vergeben.