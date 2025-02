Kaiserslautern - Der 1. FC Kaiserslautern hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Gegen Hannover 96 kam die Mannschaft von Trainer Markus Anfang nach zuvor vier Siegen in Serie nur zu einem glücklichen 0:0. Der FCK verbesserte sich dennoch mit 39 Punkten zumindest bis Sonntag auf den zweiten Tabellenplatz. Hannover ist mit 34 Zählern Achter.

Vor 45.779 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion war der FCK in der Anfangsphase gut im Spiel und hätte in der 10. Minute durch Marlon Ritter in Führung können. In der Folge dominierten aber die Gäste aus Niedersachsen die Partie.

Viele Chancen für Hannover

Die beste Möglichkeit in der ersten Halbzeit vergab Lars Gindorf, der in der 33. Minute nur die Latte traf. Kaiserslautern war zum Ende der ersten Halbzeit dann wieder besser im Spiel. Ragnar Ache verfehlte per Kopf aber knapp das Ziel.

Nach Wiederbeginn war Hannover dann das klar bessere Team und erspielte sich eine Vielzahl an Chancen. Doch weder Gindorf (48.), Boris Tomiak (53.), Rabbi Mantondo (60.) noch Marcel Halstenberg (73.) brachten den Ball im Tor der Gastgeber unter.