Kein Empfang auf Basels Bank? Trainer Ludovic Magnin ist nach der Niederlage in Freiburg angefressen. SC-Coach Julian Schuster entschuldigt sich und kündigt an, die angebliche Panne prüfen zu lassen.

Freiburg - Ludovic Magnin haderte nicht nur mit der Leistung seiner Mannschaft, sondern auch mit der Technik. „Ich hatte keine Verbindung auf der Bank. Das ist etwas, das ich nicht verstehen kann. Wir konnten die Bilder nicht sehen“, sagte der Trainer des FC Basel nach der 1:2 (0:1)-Niederlage in der Europa League beim SC Freiburg. Später fügte er noch hinzu: „Wir sind in 2025, gehen in ein top modernes Stadion - und der Gegner hat kein Signal.“

Es ist längst üblich, dass sich Trainer und Betreuer während einer Partie im Profifußball bestimmte Szenen noch einmal auf der Bank anschauen. In Freiburg konnten die Gäste aus der Schweiz auf ihren Bildschirmen am Mittwoch aber wohl nichts sehen. Unabhängig davon sei seine Mannschaft an diesem Abend auch „nicht gut genug“ gewesen, räumte Ex-Bundesliga-Profi Magnin ein.

„Wenn das uns mal auswärts passiert, ärgere ich mich sehr darüber. Sollte das so sein, entschuldige ich mich an dieser Stelle“, sagte Freiburgs Coach Julian Schuster angesprochen auf Magnins Technik-Ärger. „Das hat auch etwas mit Fairplay zu tun.“ Man werde das „auf jeden Fall überprüfen“, kündigte er an. Von seinem eigenen Trainerteam habe er keine Hinweise bekommen, dass es womöglich kein Signal empfangen habe, erklärte Schuster.