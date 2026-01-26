Eis und Glätte schränken auch den öffentlichen Nahverkehr in Berlin ein. Die BVG hat den Tramverkehr wegen vereister Oberleitungen eingestellt, auch auf der Ringbahn gibt es eine Unterbrechung.

Berlin - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben den Straßenbahnverkehr in der Hauptstadt wegen vereister Oberleitungen derzeit eingestellt. „Bitte nutzen Sie wenn möglich S + U-Bahn und Bus“, teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Auch auf der Ringbahn kommt es zu einer Unterbrechung zwischen Südkreuz und Hermannstraße infolge einer Streckensperrung, wie die S-Bahn mitteilte.

Das habe aber nichts mit der Witterung zu tun, sagte ein Sprecher dazu. Es gebe einen Schaden am Gleis. In der Hauptstadt herrscht derzeit extreme Glättegefahr wegen gefrierenden Regens.