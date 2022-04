Kein Ufo: Seltsames Leuchten am Himmel über Europa

Etliche Menschen wunderten sich in der Nacht zu Freitag über ein seltsames Leuchten am Himmel, das in weiten Teilen Europas zu sehen war. Ein Ufo war es aber wohl nicht.

Paris/Magdeburg/DUR/mad - Ein helles und andauerndes Leuchten am Himmel über Europa hat am Donnerstagabend viele Menschen über die Ursache rätseln lassen. Die seltsame Leuchterscheinung war unter anderem von den Alpen über Frankreich bis nach Großbritannien zu beobachten. Eine Aufklärung folgte bereits wenig später.

Bei der Erscheinung soll es sich um Teile der Trägerrakete Falcon 9 des Weltraumunternehmens SpaceX gehandelt haben, so ein Bericht von wetteronline.de. Diese war gegen 20 Uhr in Cape Canaveral in Florida (USA) gestartet. Die Rakete wurde demnach auf dem Rückweg neu gezündet, was das Leuchten erzeugte. Die Rakete sei teilweise wiederverwendbar und landete am Abend auf einem Drohnenschiff im Atlantik vor der Küste Floridas.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing this booster’s 12th launch and landing pic.twitter.com/6PV1bFRgar — SpaceX (@SpaceX) April 21, 2022

Laut Informationen von SpaceX brachte die Rakete 53 weitere Starlink-Satelliten ins All. Die Satelliten wurden wie geplant in ihre Umlaufbahnen gebracht. Sie sollen die Erde mit Internet aus dem All versorgen. Mittlerweile sind mehr als 2300 Satelliten im All, geplant sind mehr als 30.000. Ein großer Teil werde derzeit genutzt, um die Ukraine mit Internet zu versorgen.