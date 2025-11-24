Magdeburg/Halle - Trotz des Wintereinbruchs mit Schneefall bis ins Flachland ist auf den Straßen in Sachsen-Anhalt ein größeres Verkehrschaos ausgeblieben. Es habe zwar mehrere Unfälle in der Nacht gegeben, verletzt worden sei dabei aber niemand, teilten die Leitstellen der Autobahnpolizei mit. Die Straßen seien zum Berufsverkehr gut geräumt durch die Autobahnmeistereien, die Räumdienste seien unterwegs.

Den Angaben zufolge landete in der Nacht ein Lastwagen auf der A14 im Graben. Auch bei Merseburg auf der A38 habe es einen Unfall aufgrund von Glätte gegeben, an dem insgesamt drei Lkw beteiligt waren. Einer der Fahrer verlor den Angaben zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Durch den Aufprall wurde der Lastwagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Zwei nachfolgende Lkw-Fahrer versuchten, dem verunfallten Fahrzeug auszuweichen. Dabei prallten beide Fahrzeuge aufeinander.

Polizeibeamte sicherten die Unfallstelle ab, ein bislang Unbekannter überfuhr eine Warnbake und fuhr weiter. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Der Zentrale Verkehrsdienst warnt weiter vor Schneeglätte auf den Straßen in Sachsen-Anhalt.